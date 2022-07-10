الأحد 10-07-2022
الوكيل الاخباري
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إغلاق مشغل مخالف لإنتاج الحلويات في الرصيفة

الإفتاء: لا يجوز بيع جزء من الأضحية كالجلد وغيره

عدد سكان الأردن في 2040 سيصل إلى 15.7 مليون نسمة

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وزارة الخارجية تدعو الأردنيين في سريلانكا إلى ضرورة تجنب أماكن الاضطرابات

وفاة 12 يمنيًا في أول أيام العيد

الأحد، 10-07-2022 09:11 ص

أكثر من 3 آلاف تيرابايت استهلاك البيانات في مكة المكرمة

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الوكيل الإخباري - كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن أداء شبكات الاتصالات في مكة المكرمة لليوم التاسع من ذي الحجة 1443هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.16 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.29 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.اضافة اعلان


وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (805.92 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزاً (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميغابايت/ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي: (يوتيوب، تك توك، سناب شات، فيسبوك، إنستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 271.66 ميغابايت/ ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 35.2 ميغابايت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.41 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 89%.

واس

 




 

 


 

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