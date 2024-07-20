أكثر من 30 مفقودا إثر انهيار جسر في الصين

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصينية أن أكثر من 30 شخصا فقدوا إثر انهيار جسر في مقاطعة تشاشوي شمال غربي البلاد.



وأكد التلفزيون الصيني الرسمي في تقرير أنه يوم الجمعة في حوالي الساعة 20:40 -بالتوقيت المحلي في مقاطعة تشاشوي في منطقة شانلو-، انهار جسر الطريق السريع نتيجة للأمطار الغزيرة، وسقطت العديد من المركبات في النهر.



يقول التقرير: "أثبت الفحص الأولي أنه لا يزال هناك حوالي 20 مركبة وأكثر من 30 شخصا مفقودين".



وفي وقت سابق، أكد التلفزيون الرسمي مقتل 11 شخصا جراء الحادث في المنطقة، وتم سحب 5 سيارات غارقة من النهر، لكن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية.



اضافة اعلان

RT