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السبت، 04-03-2023 08:42 م

أكثر من 316 ألف زائر لمعرض مسقط الدولي للكتاب

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مسقط اليوم السبت، فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب 2023، في نسخته السابعة والعشرين، والذي يشكل منصة ثقافية للناشرين والمؤلفين والكتاب والأدباء من مختلف أنحاء العالم.

وقال مدير عام المعرض، أحمد الرواحي، في حفل الاختتام، إن المعرض بما شهده من إقبال أثبت ارتباط المجتمع بالكتاب، مشيرا إلى ارتفاع عدد زوار المعرض مقارنة بالعام الماضي، والذي تجاوز هذا العام 316 ألف زائر، إلى جانب المتفاعلين مع فعالياته على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض.

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