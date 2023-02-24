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70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الجمعة، 24-02-2023 04:46 م

أكثر من 750 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

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الوكيل الإخباري - أدى أكثر من 750 ألف مصل من المعتمرين والزائرين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الحرام في أجواء إيمانية ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

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وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد الحرام، وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكراسٍ خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تعين المصلين وتسهل عليهم أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.


كما كثفت وكالات الرئاسة عمليات التطهير والتعقيم للمسجد الحرام ومصلياته وساحاته على مدار الساعة، بالإضافة إلى تهيئة أروقة المسجد بالسجاد الفاخر، إلى جانب توفير عربات لكبار السن، ومصليات خاصة لذوي الإعاقة، وخدمات التطوع والإرشاد الديني والمكاني.


بترا


 




 

 


 

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