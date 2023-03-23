الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

صرف مستحقات مكرمة أبناء المعلمين الأسبوع المقبل

الصناعة والتجارة تؤكد تشدد رقابتها على الأسواق

وفاة واصابة بحادث تدهور شاحنة على طريق الـ 100

وفاة الفتى وليد الخوالدة والتربية تنعاه

أموال الضمان: إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البتراء سيعزز جاذبية القطاع السياحي

التعامل مع 1366 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الحكومة تطرح عطاءين لشراء 440 ألف طن من مادتي القمح والشعير

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

التربية تنعى وفاة المعلمة مريم عساسفة

فلكي عربي يكشف عدد أيام رمضان 2023

الخميس، 23-03-2023 01:16 م

"أكسيوس": العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تواجه أزمة

641c15914236042bea5f4861


الوكيل الإخباري - تمر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بأزمة كاملة بعد أقل من ثلاثة أشهر على عودة بنيامين نتنياهو إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكر موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة استدعت السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ أول أمس الثلاثاء، على خلفية مصادقة الكنيست على إلغاء قانون "فك الارتباط" والسماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنات شمال الضفة التي أخليت عام 2005.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن التوبيخ الأمريكي النادر جاء لأحد أقرب حلفائها بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين البلدين.


وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ"أكسيوس" إنهم يعلمون أن أزمة مع الحكومة الإسرائيلية ستحدث في مرحلة ما، لكنهم حاولوا تأجيلها قدر الإمكان.


وذكروا أن الإدارة الأمريكية أعربت عن مخاوفها حتى قبل أن يؤدي نتنياهو اليمين، لكن في ذلك الوقت، أرادت إدارة بايدن تجنب المواجهة حتى تتمكن من العمل مباشرة مع نتنياهو في مواجهة إيران وتوسيع اتفاقات إبراهيم.


ومع ذلك، بدأت التوترات تتفاقم بعد أسابيع فقط من أداء الحكومة الإسرائيلية اليمين الدستورية عندما قدم الائتلاف الحاكم خطته لإضعاف المحكمة العليا والمؤسسات الديمقراطية الأخرى.


وأعرب مسؤولون أمريكيون، عن مخاوفهم بشأن ما ستعنيه الخطة للديمقراطية الإسرائيلية. كما تصاعدت التوترات بسبب عدة حوادث في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.


واستمرت التوترات في الظهور عندما أدان البيت الأبيض أيضا تصريحات سموتريتش التي اعتبر فيها أن الشعب الفلسطيني كان "اختراعا" ولا وجود له.


وقال مسؤول أمريكي إن استدعاء هرتسوغ كان "نتيجة تمادي الإسرائيليين في المبالغة.. الإصلاح القضائي، سموتريتش والآن هذا القانون (فك الارتباط).. هذا كان أكثر من اللازم".


بدوره، زعم مسؤول إسرائيلي أن الاستدعاء لم يكن علامة على وجود أزمة، ولكنه مجرد وسيلة لوزارة الخارجية لتأكيد مخاوفها.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-03-23T131307.574

ماليزيا تعتزم إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة

641c1a4f4c59b72f7e27b452

قائد الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو من أزمة عسكرية

image - 2023-03-23T123039.521

روسيا تعلن إطلاق قمر صناعي عسكري إلى الفضاء

641c0b7b423604519e404b90

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون منع عزل نتنياهو

641c07384c59b73ced6bdeca

تركيا تتضامن مع باكستان عقب الزلزال

126710

فلكي عربي يكشف عدد أيام رمضان 2023

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_041bf8ceb3714900e5dd055e77d66448

سوناك يؤكد ضرورة وجود شراكة وثيقة بين بريطانيا وفرنسا

1678192210647

السوداني: العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها

64002fd54c59b755396d5440

زاخاروفا تكشف سبب عدم عقد لقاء بين لافروف وبلينكن في الهند

63f6f3af4c59b7628e7704d2

واشنطن: قلقون للغاية إزاء أحداث نابلس

127-103920-america-yemen-77-looted-artifacts_700x400

الولايات المتحدة تعيد لليمن 77 قطعة أثرية منهوبة

image - 2023-02-21T145640.801

روسيا تبلغ الولايات المتحدة بضرورة سحب قواتها من أوكرانيا