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السبت، 22-05-2021 10:01 ص

ألطون: تركيا ستواصل السعي في كافة المحافل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- أعلنت تركيا اليوم السبت، أنها ستواصل السعي في كافة المحافل من أجل إجبار الإحتلال على دفع ثمن الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.

وأعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في بيان، عن إدانته الشديدة لقيام قوات الإحتلال بإطلاق قنابل صوتية ورصاص مطاطي على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، رغم سريان وقف إطلاق النار فجر الجمعة.

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وأوضح ألطون أن الإحتلال أظهر بذلك وجهه الحقيقي مرة أخرى من خلال عدم التزامه بالاتفاقيات والعهود، إذ استهدف المدنيين وقتل الكثير منهم بعد إعلان الهدنة في أعوام 2008 و2009 و2012 و2014 و2018.


وأكد ألطون استمرار وقوف تركيا إلى جانب الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، وستتابع من جهة أخرى ديمومة وقف إطلاق النار، والانتهاكات التي قد تطاله، مشددا على مواصلة بلاده بذل الجهود في سبيل التوصل إلى حل دائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وجدد دعوات أنقرة للمجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وضع حد لسياسات الظلم والاضطهاد والاحتلال والإرهاب التي تمارسها إدارة الإحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينادي بصوت عال في المحافل الدولية منذ سنوات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بهدف إطلاع العالم على حقيقة القضية الفلسطينية.


وكان وقف إطلاق النار بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة بعد 11 يوما من التصعيد.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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