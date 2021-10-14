ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمنية الألمانية أمس الأربعاء عن إبطال قنبلة في مدينة إيسن بولاية وستفاليا قالت إنها تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت السلطات في بيان إنه "تم العثور على قنبلة ضخمة يوجد بها 3 صمامات للتفجير أثناء أعمال تنقيب".

اضافة اعلان



ونفذ مسؤولو المدينة إجراءات احترازية للمحافظة على أرواح المواطنين في ألمانيا، حيث أغلقت 7 دور حضانة وجرى إيداع سكان المدينة وموظفي المؤسسات في أماكن آمنة، في الوقت الذي اضطر نحو 11 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في منطقة شتوبنبرغ، كما تم تقييد حركة السيارات والحافلات والقطارات داخل المنطقة وأغلقت بعض الشوارع مؤقتا.

بترا