الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

تحذير للمعتمرين الأردنيين

لجنة الأخوة الأردنية السعودية في الأعيان تلتقي السفير السديري

اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

تعطيل جوازات اربد الاحد

الخميس، 14-10-2021 03:25 م

ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

ألمانيا 3


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمنية الألمانية أمس الأربعاء عن إبطال قنبلة في مدينة إيسن بولاية وستفاليا قالت إنها تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت السلطات في بيان إنه "تم العثور على قنبلة ضخمة يوجد بها 3 صمامات للتفجير أثناء أعمال تنقيب".

اضافة اعلان


ونفذ مسؤولو المدينة إجراءات احترازية للمحافظة على أرواح المواطنين في ألمانيا، حيث أغلقت 7 دور حضانة وجرى إيداع سكان المدينة وموظفي المؤسسات في أماكن آمنة، في الوقت الذي اضطر نحو 11 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في منطقة شتوبنبرغ، كما تم تقييد حركة السيارات والحافلات والقطارات داخل المنطقة وأغلقت بعض الشوارع مؤقتا.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020211315223324592701

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

6168179e4c59b70161316d0a

الصين تحذر من ' تلاعب سياسي' في تحقيق الصحة العالمية بشأن أصول كورونا

روسيا 222

روسيا تنفي اتهامات أميركية بشأن نشر صواريخ

مخرخ

لبنان: 6 ضحايا وعدد من الجرحى جرّاء إطلاق النار على متظاهرين في الطيونة

6168195a423604633636ae95

الاتحاد الأوروبي يحمل السياسيين في لبنان مسؤولية تطورات الأوضاع في البلاد

سيسي 2

تفاصيل محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق

أخبار متعلقة
6159bd204236040f38559cf0

تويتر يعلق حساب المتحدث باسم طالبان

ميركل ٢

ميركل تطمئن الليبيين قبل رحيلها

614b53bd4c59b707f8093e38

ألمانيا ترشح رئيس منظمة الصحة العالمية الحالي لولاية جديدة