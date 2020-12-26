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السبت، 26-12-2020 08:16 ص

في ساعات الصباح الأولى اليوم

ألمانيا .. إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في برلين

برلين
عناصر من الشرطة الألمانية


الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص جراء إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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من جهته، أعلن متحدث باسم الشرطة عن وقوع حادث إطلاق نار في منطقة كروزبرغ، مؤكدا على أن العديد من الأشخاص شاركوا في العملية، دون  إعطاء مزيد من المعلومات.

وقالت خدمة الإطفاء في برلين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن جروح المصابين خطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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