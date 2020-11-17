الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

وزارة العمل تتوقف عن استقبال المراجعين اليوم في المقر الرئيسي لتسجيل حالات كورونا

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية

العراق: 42 وفاة و2390 إصابة جديدة بكورونا

وزير الصحة: لقاح كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل




الثلاثاء، 17-11-2020 07:49 ص

مخبأة في قبو منزل

ألمانيا .. الصدفة تقود إلى كميات كبيرة من المتفجرات

المانيا
عناصر من الشرطة الألمانية


الوكيل الإخباري - عثرت الشرطة الألمانية عن طريق الصدفة على كمية كبيرة من المتفجرات في قبو بمدينة زيندلفينغن القريبة من شتوتغارت جنوب غرب البلاد.

اضافة اعلان

وذكرت الشرطة والادعاء يوم الاثنين، أن الشرطة كانت تقوم بتفتيش مسكن لشاب (17 عاما) على خلفية تحقيقات في قضية مخدرات، وعندما قامت الشرطة بالبحث في قبو المنزل عثرت على نحو 3 كيلوغرامات من متفجرات بدائية الصنع وعدة ألعاب نارية ومواد وكيماويات يتم استخدامها لإنتاج متفجرات.


وبحسب البيانات الصادرة، فإنه يعتقد أن شابا آخر (20 عاما) يستخدم قبو المنزل، وبتفتيش مسكنه يوم الخميس الماضي تم العثور على المزيد من الألعاب النارية وأربعة أسلحة صوت وذخيرة بالإضافة إلى مسدس، وقامت قوات خاصة بتفجير جزء من المواد في أحد المحاجر.


ويقبع المشتبه به في الحبس الاحتياطي للاشتباه في تحضيره لجريمة تفجير، وقالت الشرطة إن دوافع الشاب من حيازة هذه المواد لا تزال غير معروفة تماما.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
تر

صحيفة أميركية : أصوات انتخابية في جورجيا قد تنعش آمال ترامب للفوز

اردوغان

أردوغان لم يجد وقتا للقاء وزير الخارجية الأمريكي

ارمن

الرئيس الأرمني يدعو إلى إجــراء انتخابات برلمانية مبكرة

image (3)

الولايات المتحدة قد تبدأ سحب قواتها من أفغانستان والعراق قريباً

image (2)

زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة ساحل سومطرة في اندونيسيا

5fb2ad5242360407fc6c02df

الرئيس الروسي يوجه بإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان

أخبار متعلقة
resize

الشرطة الكندية تتعامل مع حادث امني في مدينة مونتريال

55

كندا : الشرطة تتعامل مع حالة احتجاز رهائن

مصر

مصر.. هيكل قنبلة بجوار مبنى مجلس الدولة

مصرع

أفغانستان .. مصرع 9 مدنيين بهجوم مسلح

602x338_cmsv2_e4c21b7f-98bf-59ab-bd8a-f7e2c8b9e37e-4713838

دعوات للتظاهر اليوم في امريكا

image (2)

السودان .. اندلاع احتجاجات لسوء الوضع المعيشي