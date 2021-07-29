الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

مركز الأزمات : تغيب حوالي 200 ألف عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

تعميم من وزير الاوقاف على جميع مساجد المملكة

مصدر : قرارات حكومية مرتقبة بشأن حظر التجول بعد ارتفاع الاصابات

بريطانيا: انخفاض وفيات كورونا

الصحة تعمم على مديرياتها باجراء فحص كورونا لمراجعي كافة المراكز والمستشفيات

الصحة : تطعيم 20 الف طفل ضد كورونا في الأردن

الصحة : اعداد اصابات كورونا الاسبوعية تضاعفت

ارادة ملكية سامية بترفيع قضاة - اسماء

انهاء خدمات 11 موظفاً في التربية

الخميس، 29-07-2021 07:16 م

ألمانيا.. العثور على جثث 3 عمال بموقع انفجار مجمع الكيماويات

6102cf4d4236043ca25974ee


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد ضحايا انفجار المجمع الصناعي الألماني إلى خمسة اليوم، بعد إعلان السلطات عن انتشال جثث ثلاث ضحايا من تحت أنقاض الموقع المنكوب.

اضافة اعلان

 

وما يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء في منشأة لإدارة النفايات بمجمع كيمبارك الصناعي، الواقع في مدينة ليفركوزن قرب كولونيا، فيما سبب الانفجار الذي أسفر عنه كذلك إصابة 31 شخصا لا يزال مجهولا.


وقالت شركة "كورنتا" التي تدير المجمع الصناعي إن الانفجار وقع في صهاريج تخزين مليئة بالمذيبات.


وتسبب الانفجار بحريق استغرق عناصر الإطفاء أربع ساعات تقريبا لإخماده.
وذكرت هيئة البيئة في ولاية شمال الراين وستفاليا، أن الدخان الذي تصاعد إثر الحريق يحتوي على مركبات الديوكسين وثنائي الفينيل متعدد الكلور والفيوران.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6102e1634c59b7050e2c528a

سوريا.. حريق ضخم في المدينة الصناعية بحلب

6102931a42360410cb56ebbf

مصرع 40 شخصا وفقدان 150 جراء فيضانات في أفغانستان

6102d1324c59b7050a37e494

كوبا.. وفاة 6 قادة عسكريين بغضون 10 أيام

6102d6184236043d0449a3ab

بكين تتهم ' بي بي سي' بنشر أخبار مضللة

6102bf4f4c59b73e5217f5e4

بلجيكا تؤكد تعرض سفارتها في أنقرة للتجسس

6102c1b94236043cd20299aa

خبير مصري يتوقع انهيار جزء من سد النهضة

أخبار متعلقة
5cdf281d2f98dff9e927c665

انفجار مجمع للكيماويات في ألمانيا

60fa99984236044ad02cfea5

تركيا.. غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا

1

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في بلجيكا إلى 37 شخصا

الكاظمي

الكاظمي يوقف مسؤولا أمنيا عقب انفجار بغداد

7202117182324459806773

بلجيكا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 31 قتيلا

20210714160224383

حصيلة وفيات الفيضانات في أوروبا ترتفع إلى183 وفاة