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الثلاثاء، 25-05-2021 04:35 م

ألمانيا: العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في صناديق قمامة

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الوكيل الإخباري- ألقى موظفون في شركة خدمات لوجستية ألمانية كمية من مادة الكوكايين تصل قيمتها السوقية إلى مليون يورو (1.2 مليون دولار) في صناديق القمامة، دون أن يدركوا ذلك.

وقالت السلطات إن شركة خدمات لوجستية للفاكهة في إيردينغ، القريبة من ميونيخ، اتصلت بالشرطة في 10 مايو للإبلاغ عن اكتشاف العمال ما لا يقل عن 4.5 كيلوغرامات من الكوكايين في حاويات النفايات العضوية بمبانيهم.

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وذكرت الشرطة أن العمال لم يكترثوا "للأجسام الغريبة" التي عثروا عليها ملفوفة في أشرطة داخل صناديق الموز قبل التخلص منها.


وقال مكتب جمارك ميونيخ إن الصناديق شحنت من الإكوادور عبر هولندا. ولم يتم العثور على عبوات أخرى من الكوكايين عالي الجودة.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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