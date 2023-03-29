ألمانيا بصدد إقرار مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

الوكيل الاخباري - قال مصدر في مجلس النواب الألماني، الثلاثاء، إن لجنة الموازنة في البوندستاغ ستقرّ الأربعاء زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.



وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف إمدادات عسكرية وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.

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