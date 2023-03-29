الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الأربعاء، 29-03-2023 03:27 ص

ألمانيا بصدد إقرار مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

1


الوكيل الاخباري - قال مصدر في مجلس النواب الألماني، الثلاثاء، إن لجنة الموازنة في البوندستاغ ستقرّ الأربعاء زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.

وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف إمدادات عسكرية وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
642418184236044b5f2a0036

كم تنفق أوكرانيا على قواتها شهريا؟.. أرقام من الداخل

thumbs_b_c_6aed07f0a3011a10311187a47cf1849e

بكين ترد على دعوة زيلينسكي لنظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

642409534c59b73851388645

الولايات المتحدة تدعو تايوان للمشاركة في قمة "من أجل الديمقراطية"

642411ad42360469d920591e

موريتانيا.. 25 حزبا تتنافس في انتخابات 13 أيار المقبل

189463

سوريا.. تعديل حكومي يشمل 5 وزراء

Boats_on_Tartus_boat_harbor

سوريا.. إغلاق موانئ طرطوس واللاذقية بسبب الظروف الجوية

أخبار متعلقة
2

واشنطن: من الصعب استعادة أوكرانيا لأراضيها

6408142c42360456991c0c6a

إعلام: الولايات المتحدة تحتاج 6 سنوات لتجديد احتياطاتها من القذائف بعد أن أفرغتها في أوكرانيا

uk

انخفاض مخزون بريطانيا من الذخيرة "بشكل خطير" بسبب حرب أوكرانيا

image (1)

أوكرانيا: مقتل أكثر من ألف جندي روسي خلال يوم واحد

image (55)

الاستخبارات الروسية تحبط محاولة اغتيال رئيس مجموعة "تسارجراد"

image770x420cropped

صحيفة: لاجئون أوكران يعيشون حياة الأثرياء في النمسا