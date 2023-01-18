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الأربعاء، 18-01-2023 11:14 ص

ألمانيا: بلادنا تشارك بشكل غير مباشر في القتال في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني الجديد، في حديث لمجلة "شبيغل"، إن بلاده تشارك بشكل غير مباشر في القتال الدائر في أوكرانيا.

وأضاف: "تمثل وزارة الدفاع تحديا جديا حتى في الفترة السلمية المدنية، وفي الفترة التي تشارك فيها جمهورية ألمانيا الاتحادية في الحرب، ولو بشكل غير مباشر".

وذكر الوزير أنه يتوجب على وزارته، التكيف مع الوضع الجدي المترتب بسبب النزاع في أوكرانيا.

ويشار إلى أن ألمانيا، تقوم بتزويد أوكرانيا بالدعم العسكري بشكل نشيط: على سبيل المثال، أعلن البيت الأبيض في يناير أن ألمانيا ستنقل مركبات مشاة قتالية من طراز Marder  وبطارية من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا. كما سيتم تدريب عسكريين من الجيش الأوكراني في أراضي ألمانيا.

وحل بيستوريوس في منصب وزير الدفاع الألماني بدلا عن  كريستين لامبرخت التي استقالت في 16 يناير.

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روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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