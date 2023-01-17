ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة Spiegel الألمانية، بأن عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، ووزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، سيتولى منصب وزير الدفاع الألماني الجديد.



وأوضحت صحيفة Spiegel، نقلا عن مصادر حكومية ألمانية، أن بوريس بيستوريوس، سيكون خلفا لوزيرة الدفاع المستقيلة كريستينا لامبرخت.



ولد السياسي الألماني، بوريس بيستوريوس، عام 1960 في مدينة أوسنابروك، وشغل منصب رئيس بلدية أوسنابروك في الفترة ما بين عامي 2006 - 2013، ومنذ فبراير 2013 شغل منصب وزير الداخلية والرياضة في ولاية سكسونيا السفلى.

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روسيا اليوم