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الثلاثاء، 02-02-2021 04:28 م

نتيجة للفوضى والصراع في ليبيا

ألمانيا تدعو إدارة بايدن إلى الانخراط أكثر في ليبيا

م
هايكو ماس


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء، إنه يريد من الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن إظهار مزيد من المشاركة في ليبيا التي تشهد فوضى وصراعا منذ عقد.

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وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوتون "على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يعاونه نائبان، وينبغي على هذا المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى موعد الانتخابات".


وقال ماس إن "الولايات المتحدة لديها الوسائل والنفوذ" للقيام بدور أكبر.
وتستمر جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف الليبية في جنيف حتى الجمعة المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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