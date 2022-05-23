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الإثنين، 23-05-2022 02:11 م

ألمانيا ترصد 4 إصابات بمرض جدري القرود

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الألمانية، رصد 4 حالات مصابة بمرض جدري القرود حتى الآن في البلاد، مرجحة تسجيل إصابات أخرى خلال الأيام القادمة.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: "حتى يوم الأحد، كانت هناك أربع حالات مؤكدة من المرض في ألمانيا، واحدة في ميونيخ وثلاث في برلين"، قائلا: "تحاول السلطات الصحية الآن تحليل عينات من حالات أخرى مشتبه فيها وتتبع المخالطين للحالات المؤكدة".

ورأى أنه "بسبب الاختلاط المتنوع للمصابين حاليا، من المتوقع تسجيل المزيد من الإصابات بجدري القردة في ألمانيا".

وتابع قائلا: "إن المرض سهل، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن انتقاله ممكن فقط من خلال الاتصال الوثيق"، مرجحا أن يكون معدل انتشار المرض معتدلا".

وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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