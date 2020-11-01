ألمانيا.. تسجيل حالات إصابة بإنفلونزا الطيــور

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الألمانية يوم السبت، عن تسجيل حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في ولايات مكلنبورغ فوربومرن وشليسفيغ هولشتاين وهامبورغ.



ودعت السلطات ، وفق بيان لوزارة الزراعة ، إلى تكثيف المراقبة على مزارع الدواجن.

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وكان معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان قد صنف في أكتوبر خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا على أنه مرتفع، بالنظر إلى أن الطيور البرية تنقل الإنفلونزا عبر الحدود.



وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حالات إصابة فردية فقط بالفيروس حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

المصدر : روسيا اليوم

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