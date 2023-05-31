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الأربعاء، 31-05-2023 04:56 م

ألمانيا تعتبر استهداف أوكرانيا لأراض روسية إجراء مشروعا

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، إن برلين تعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد أهداف في روسيا بأسلحة أوكرانية الصنع مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي.

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في الوقت نفسه، أشار هيبيشتريت إلى موقف المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي صرح بأن برلين تزود تزود كييف بأسلحة ألمانية من أجل "الدفاع عن الأراضي الأوكرانية".

وقال في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "أعطيت تقييما ليس للهجوم الذي وقع (بالطائرات الأوكرانية بدون طيار على موسكو) فقط، ولكن تقييما من وجهة نظر القانون الدولي"، مضيفا أن "القانون الدولي يعتبر مثل هذه الضربات مشروعة".

وهاجمت طائرات مسيرة أوكرانية مناطق سكنية في موسكو ضواحيها أمس الثلاثاء.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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