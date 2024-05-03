الجمعة 03-05-2024
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الجمعة، 03-05-2024 10:37 م

ألمانيا تعلن عن تزويدها أوكرانيا بستة أجهزة رادار للمراقبة الجوية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الدفاع الألمانية "هنسولدت" أنها ستقوم بتزويد أوكرانيا بستة رادارات للمراقبة الجوية "TRML-4D" في عام 2024 كجزء من طلبية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.

وأوضحت شركة الدفاع الألمانية "هنسولدت": "ستقوم الشركة بتوريد ستة أجهزة رادار أخرى عالية الأداء من طراز TRML-4D إلى أوكرانيا لتعزيز الدفاع الجوي، كجزء من طلبية شاملة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو، وسيتم تسليم ستة رادارات في وقت لاحق من هذا العام".

يشار إلى أن هذه الرادارات يمكنها تتبع نحو 1.5 ألف هدف في نطاق يصل إلى 250 كيلومترا، فضلا عن "كشف وتتبع وتصنيف جميع أنواع الأهداف الجوية صواريخ كروز والمسيرات، وكذلك المروحيات".

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RT

 




 

 


 

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