ألمانيا تفرض حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا

الوكيل الإخباري - قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أمس السبت، إن البلاد ستفرض حجرا صحيا على المسافرين من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، وستطلب اختبار كوفيد-19 سلبيا لدخول البلاد.

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كان وزراء الصحة بالولايات في ألمانيا قد حثوا حكومة البلاد يوم السبت على فرض قواعد أكثر صرامة على الوافدين من بريطانيا، حيث تتسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في زيادة عدد الإصابات.



وخلال اجتماع، دعا الوزراء برلين إلى تصنيف بريطانيا من المناطق المرتبطة بتحور الفيروس، وفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين بما في ذلك من تلقوا التطعيم.

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