ألمانيا تقر بقاء حوالي 2.6 ألف شخص من أفغانستان داخل أراضيها

الوكيل الاخباري- قالت وكالة DPA اليوم، إن الداخلية الألمانية صرحت ببقاء حوالي 2.6 ألف شخص من أفغانستان داخل الأراضي الألمانية.

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وتشمل القائمة الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، والفنانين والعلماء والصحفيين وغيرهم من الأفغان، الذين يحتمل أن يكونوا معرضين للخطر إذا ظلوا في وطنهم.

ونقلت الوكالة عن ممثل الداخلية الألمانية، أن أفراد أسر وعائلات المذكورين، سيحصلون كذلك على تصريح إقامة في ألمانيا. وبالتالي، لن يحتاجوا إلى طلبات اللجوء. وأشارت وكالة DPA، إلى أنه بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، أجلت طائرات الجيش الألماني 4587 شخصا إلى ألمانيا، بما في ذلك 403 من المواطنين الألمان، و 3849 أفغانيا.



بالإضافة إلى ذلك، وصل عدة مئات من الأفغان إلى ألمانيا بوسائل أخرى.

المصدر: روسيا اليوم