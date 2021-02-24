الأربعاء 24-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز من وزارة الصحة

%11.16 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القسوس والسردية وعليان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

وسم #ارفض_حظر_الجمعة يشعل مواقع التواصل الاردنية

أراكم.. أَمس

التنمية : لا طلبات للحصول على مبالغ مالية

أزمة كورونا.. القيود وحدها ليست خطة

السفير الأميركي في عمان!

الأربعاء، 24-02-2021 04:47 م

لـ10 أشهر

ألمانيا توافق على تمديد مهمة قواتها في أفغانستان

60365f6e4c59b72863536e93
توضيحية


الوكيل الإخباري - صادقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على تمديد التفويض الممنوح لقواتها المنتشرة في أفغانستان لمدة 10 أشهر.

اضافة اعلان

وسيقضي هذا القرار، في حال كسب دعم البرلمان الألماني بوندستاغ، بتمديد المهمة الألمانية في أفغانستان (التي ينقضي تفويضها في نهاية مارس القادم) حتى نهاية يناير العام المقبل.


ويتواجد في أفغانستان حاليا نحو 1.1 ألف عسكري ألماني، أي ثاني أكبر قوة بعد الولايات المتحدة ضمن عملية "الدعم الحازم" التي أطلقها حلف الناتو مطلع عام 2015.


وجاء هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن وزراء دفاع الحلف في اجتماعهم ببروكسل لم يتخذوا قرارا نهائيا بشأن مصير مهمته في أفغانستان.


ويأتي ذلك وسط التوترات المتزايدة حول أفغانستان في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة قبل عام بين سلفه دونالد ترامب وحركة "طالبان" في الدوحة، وهي تقضي بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في موعد أقصاه نهاية أبريل القادم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6036409b4c59b70c8644e474

بوتين: روسيا تواجه حملة للتشكيك في نجاحاتها

60363b2742360460767e152d

مصر تؤيد السودان في أزمة سد النهضة

arabstoday-اليااااااااااايان

اليابان تعين وزيرا لمحاربة ظاهرة الانتحار

هزة

هزة أرضية خفيفة تضرب منطقة بالجزائر

ان

الجزائر.. انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة

1-1207508

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي الخاصة

أخبار متعلقة
مقتل

مصرع 5 من رجال الشرطة بانفجار في أفغانستان

ن

أفغانستان .. مصرع 4 من قوات الأمن بانفجار سيارة مفخخة

هجوم

نجاة مسؤول أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابول

طهران

وفد الهيئة السياسية لطالبان يصل إلى طهران

600f8bae4c59b774c3664952

بايدن يؤكد استعداده لمناقشة القضايا الإشكالية مع روسيا