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الإثنين، 20-02-2023 10:07 ص

ألمانيا خسرت 100 مليار يورو عام 2022 بسبب الصراع في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، إن ألمانيا خسرت 100 مليار يورو عام 2022 نتيجة تداعيات الصراع في أوكرانيا والزيادة المرتبطة في تكاليف الكهرباء في أوروبا.

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وأضاف فراتزشر لصحيفة Rheinische Post: "الصراع في أوكرانيا والارتفاع المرتبط بها في تكاليف الكهرباء كلف ألمانيا ما يقرب من 2.5٪، أو 100 مليار يورو، من الإنتاجية الاقتصادية في عام 2022. وستستمر هذه التكاليف في الارتفاع في السنوات المقبلة".

ولفت إلى أن ألمانيا تأثرت بشكل خاص بالأزمة، "لأنها كانت أكثر اعتمادا على الطاقة الروسية، ولديها أيضا حصة كبيرة من الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعتمد بشكل كبير على الصادرات وسلاسل التوريد العالمية".

وسجل أقوى اقتصاد في أوروبا أداء أقل من توقعات الخبراء، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، وفقا للتقديرات الأولية، بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الرابع في 2022.

 

 




 

 


 

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