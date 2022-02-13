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الأحد، 13-02-2022 03:53 م

ألمانيا: ربما نقف على وشك حرب في أوروبا

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الوكيل الإخباري-حذر مسؤولون كبار في ألمانيا من أن التصعيد العسكري الحالي حول أوكرانيا قد يتحول إلى حرب واسعة الناطق تشمل أوروبا برمتها.

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وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، في حوار مع شبكة RTL/ntv اليوم الأحد: "ربما نقف على وشك حرب في أوروبا، مع جيوش ودبابات تواجه بعضها البعض. إنه أمر مزعج وخطير تماما".


وأشاد الوزير بزيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا الاثنين القادم، مشددا على أن الاتصالات المكثفة تتيح "إقامة جسر ربما لا يزال خفيا في الوقت الحالي".


وأقر هابيك بأن اعتماد ألمانيا أحادي الجانب على الغاز الروسي بات واضحا تماما في الشتاء الحالي، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن تراكم احتياطيات الغاز بنفسها.


وحذر من أن زيادة الطلب على الغاز يؤدي حاليا إلى ارتفاع أسعاره في العالم، لكن هناك "مؤشرات على بعض الانفراج" في هذه المسألة.


في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الحكومة الألمانية قوله لممثلين عن وسائل الإعلام، في معرض تعليقه على مستجدات الوضع حول أوكرانيا: "مخاوفنا تتزايد ونعتقد أن الوضع حرج وخطير جدا".


بدوره، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي أعاد البرلمان انتخابه اليوم لولاية جديدة، إن "روسيا تتحمل المسؤولية عن خطر اندلاع حرب في أوروبا".


ويأتي ذلك على الرغم من نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

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