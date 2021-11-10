ألمانيا .. شروط مشددة للقادمين الأتراك

الوكيل الإخباري-فرضت وزارة الخارجية الألمانية شروطا جديدة "مشددة" على المواطنين الأتراك الراغبين في السفر إليها.

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وقالت سفارة ألمانيا في أنقرة، إن الشروط الجديدة للتأشيرة التي وضعتها وزارة الخارجية الألمانية، حيث تضمنت قواعد جديدة زادت من صعوبة الحصول على تأشيرتها.



سيقدم الراغبون في الحصول على التأشيرة بصماتهم إلى أحد ثمانية مراكز مختلفة تتولى إجراءات التأشيرة القانونية. وبات إلزاميا تقديم الشخص بنفسه طلب الحصول على تأشيرة.



وأدرجت السلطات الألمانية شرط "الضرورة الملحة"، الذي أطلقته خلال جائحة كورونا، ضمن الشروط الأساسية للتأشيرة المقدمة إلى مواطني تركيا.



وبموجب هذا الشرط سيتم منح التأشيرات إلى الأشخاص الحاصلين على اللقاحات المعترف بها داخل الاتحاد الأوروبي في حال الأوضاع الطارئة.



وسيكون بالإمكان منح التأشيرة إلى الأشخاص غير الملقحين في حال إثباتهم وجود ضرورة ملحة شرط حصول على نتيجة فحص سلبية والخضوع للحجر الصحي فور دخول الأراضي الألمانية.



وفي حال غياب الضرورة الملحة سيتم منح التأشيرة إلى الأشخاص الحاصلين على اللقاحات فقط.



ولن يتوجب على الأشخاص الذين قدموا طلب الحصول على تأشيرة ومنحوا بصماتهم خلال 59 شهرا الأخيرة تقديم طلب الحصول على التأشيرة بأنفسهم، بل سيصبح بإمكانهم منح توكيلات إلى أشخاص آخرين للقيام بهذا الإجراء.



ولا تزال السلطات الألمانية تفرض على غير الحاصلين على اللقاحات أو المتعافين حديثا من كورونا الخضوع للحجر الصحفي وإجراء مسحات، حيث يتوجب على مواطني تركيا غير الراغبين في الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام إعادة إجراء مسحة أخرى في اليوم الخامس من وصولهم إلى ألمانيا وإظهار المسحة لنتيجة سلبية.





روسيا اليوم