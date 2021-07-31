السبت 31-07-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا

وفاة الداعية الشيخ عبدالله الشمايلة

اجتماع طارئ لمجلس النقباء الساعة الـ3 عصراً

أبرز الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهر تموز وأثارت الرأي العام

ارتفاع عدد حالات كورونا النشطة في الأردن

مراكز التطعيم للجرعة الثانية من لقاح سينوفارم اليوم

أسماء مراكز التطعيم لمن أعمارهم فوق الـ12 ودون موعد مسبق

وفيات السبت 31/7/2021

توقعات بارتفاع أسعار المحروقات 3%

أسعار الذهب السبت 31/7/2021

السبت، 31-07-2021 08:39 ص

ألمانيا: فيضانات يوليو الأسوأ منذ عام 1962

فيضان
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت هيئة الأرصاد الألمانية أن الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد في يوليو الجاري، واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية خطورة في البلاد منذ العواصف الخطيرة التي وقعت عام 1962 .

دراسة تتوقع استمرار العواصف والفيضانات في أوروبا لسنوات قادمة
وصنفت الهيئة شهر يوليو على أنه "الأكثر هطولا للأمطار في تاريخ البلاد، إذ شهد معدلات قياسية في سقوط الأمطار بعد تقديرات أولية لحوالي ألفي محطة قياس تابعة للهيئة".

اضافة اعلان


وقالت: "الأمطار التي سقطت خلال يوليو 2021 كانت فوق المعتاد وأن نسبة المياه التي هطلت خلال هذا الشهر وصلت إلى 110 لترات لكل متر مربع على مستوى البلاد بما يزيد بنسبة 40% تقريبا عن متوسط الفترة من عام 1961 حتى 1990، وسقط ضحية لأمطار ما لا يقل عن 179 شخصا فقدوا حياتهم خلال هذه الكارثة".


وأضافت: "الشيء المميز في ذلك هو أن الأمطار الغزيرة لم تعد تقتصر على مناطق محلية بعينها ولكن صارت تهطل على مساحات كبيرة".


وأشارت الهيئة إلى أن "الأمطار بين خليج كولونيا ونهر إيفل كانت غزيرة للغاية لدرجة أنها ستسجل في كتب تاريخ الأرصاد الجوية باعتبارها (أمطار القرن)".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-07-31_07-21-49_209073

الجيش الأمريكي يعلق على كيفية تنفيذ الهجوم على ناقلة نفط قبالة سلطنة عُمان

6104f4be423604691c48d8b4

واشنطن تهدد من ينتهك عقوباتها ضد كوبا

6104e8424c59b7114a002718

اشتعال الجدل حول الجزر الحدودية بين قطر والبحرين

6104dc3142360442ef4540dc

مسقط: الهجوم على السفينة الإسرائيلية جرى خارج مياهنا الإقليمية

1

أميركا تفرض عقوبات جديدة على كوبا

g

إصابة عدة أشخاص إثر إطلاق رصاص خارج متجر في برلين

أخبار متعلقة
2021-07-16T165803Z_726595574_RC2SLO9I1UHK_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-GERMANY

سلطات ألمانيا ترفض الحديث عن سبب العدد الكبير لضحايا الفيضانات - فيديو

60f35b7878e11

فيديو من الجوّ يظهر حجم الدمار الذي خلّفه 'فيضان الموت ' في ألمانيا

7202117182324459806773

بلجيكا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 31 قتيلا

ق562

مصرع ‭25‬ شخصا على الأقل بانهيارات أرضية في مومباي

720211612435397238677

الفيضانات تودي بحياة ما لا يقل عن 127 شخصا في أوروبا

201810251256495649

مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات في روسيا