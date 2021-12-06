الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

بيان هام من الخدمات الطبية الملكية حول زيارة المرضى في المستشفيات

الفحوصات الايجابية تواصل الارتفاع في الاردن

اصابات كورونا ترتفع مجدداً في الاردن

اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

الملك: نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين - صور

نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

العيسوي: الملك وضع في سلم أولوياته بناء الأردن الأنموذج ورعاية أبناءه

الإثنين، 06-12-2021 02:59 م

ألمانيا:مقترحات طهران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة

علم-المانيا


الوكيل الإخباري-صرحت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين بأن المقترحات التي قدمتها إيران في محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي غير مقبولة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

اضافة اعلان


وقالت المتحدثة: "نتوقع عودة إيران إلى المفاوضات بمقترحات واقعية"، وأضافت: "لا نزال نريد اتباع المسار الدبلوماسي لكن الوقت ينفد".


وفي وقت سابق قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري كني، إن الأطراف الأوروبية لم تكن راضية عن بعض مقترحات طهران، وأن الأخيرة قدمت اقتراحات موثقة وتنتظر الرد من مفاوضيها.


نقل الاعلام الإيراني عن كني أن الفريق المفاوض قدم وجهات نظر في مجالين أولهما "رفع العقوبات  الجائرة وغير الشرعية، والثاني هو الملف النووي".


من جانبه، ذكر ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن إيران اقترحت خلال محادثات فيينا إنعاش خطة العمل الشاملة المشتركة، بتغيير مشروع الوثيقة النووية بشكل جذري، مضيفا أن العرض الإيراني أثار "رد فعل متشنجا" من جانب الدول الغربية.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7a3ddd52-1a11-4c1b-b7c4-17b654515737_16x9_1200x676

مناورة بحرية مصرية روسية

علم-المانيا

ألمانيا:مقترحات طهران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة

173-101411-italy-imposes-stricter-measures-against-corona_700x400

تطبيق قيود مشددة لغير الملقحين ضد كورونا في ايطاليا

علم_كندا__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

كندا تقدم إعفاء مؤقتا للمسافرين العالقين في جنوب افريقيا

61aba2604c59b7581553cc6f

وزير خارجية قطر: توقيت زيارتي الرئيس التركي وولي العهد السعودي لقطر جاء مصادفة

1020615769_0_612_15618_9062_1000x541_80_0_0_d00204c3971fb260b14cef40b05d3231

تحذيرات للمصريين بسبب الطقس

أخبار متعلقة
eeeee

إيران.. إطلاق صاروخ لاختبار الدفاع الجوي قرب منشأة نطنز

ايران

أنباء عن سماع دوي انفجار كبير وسط إيران

3397286_1638623338

الخارجية الروسية: استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع المقبل

زلزال

هزة أرضية قوية في إيران

هزه

زلزال قوي يضرب شمال إيران

61954c5e423604305611e6f2

ايران: وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي ولا يجوز المساس به