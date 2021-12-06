ألمانيا:مقترحات طهران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة

الوكيل الإخباري-صرحت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين بأن المقترحات التي قدمتها إيران في محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي غير مقبولة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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وقالت المتحدثة: "نتوقع عودة إيران إلى المفاوضات بمقترحات واقعية"، وأضافت: "لا نزال نريد اتباع المسار الدبلوماسي لكن الوقت ينفد".



وفي وقت سابق قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري كني، إن الأطراف الأوروبية لم تكن راضية عن بعض مقترحات طهران، وأن الأخيرة قدمت اقتراحات موثقة وتنتظر الرد من مفاوضيها.



نقل الاعلام الإيراني عن كني أن الفريق المفاوض قدم وجهات نظر في مجالين أولهما "رفع العقوبات الجائرة وغير الشرعية، والثاني هو الملف النووي".



من جانبه، ذكر ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن إيران اقترحت خلال محادثات فيينا إنعاش خطة العمل الشاملة المشتركة، بتغيير مشروع الوثيقة النووية بشكل جذري، مضيفا أن العرض الإيراني أثار "رد فعل متشنجا" من جانب الدول الغربية.



روسيا اليوم

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