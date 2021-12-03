الجمعة 03-12-2021
الوكيل الاخباري

الداخلية: إبعاد العاملين الوافدين غير متلقي اللقاح منتصف الشهر الحالي

الصحة العالمية: لا وفيات مرتبطة بأوميكرون حتى الآن

الداخلية: لا تغيير على أوامر الدفاع الخاصة باستخدام صالات الأفراح وإقامة الحفلات

الصفدي يشارك بأعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط في روما

توقع ارتفاع حاجة الأردن من التزود المائي

وزير الصحة والسفير الروماني يبحثان اجراءات الحد من انتشار كورونا

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

وفيات الجمعة 3-12-2021

الجيولوجيين : دراسات أولية تشير إلى احتمالية وجود نفط في الجفر والسرحان

الجمعة، 03-12-2021 01:45 م

ألمانيا : ميركل تترك منصبها في 8 ديسمبر

ميركل


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الألمانية تنحي أنجيلا ميركل عن منصب المستشارة الألمانية بعد انتخاب المستشار الجديد أولاف شولتس، المقرر أن يستلم منصبه 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفن زايبرت، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: " ستنتهي هذه المستشارية كما نرى اليوم بانتخاب المستشار الجديد أولاف شولتز المقرر تسلمه المنصب يوم الأربعاء... ثم سيظهر مستشار في ألمانيا. سيدتي المستشارة، كما صرحت بالفعل، تعتزم ترك العمل السياسي".


وأضاف أن ميركل تحدثت في وقت سابق مرارا وعلنا عن ترك السياسة، وأنها "لا تريد المشاركة في الأحداث".


هذا وودّع الجيش الاتحادي، اليوم الجمعة، أنجيلا ميركل كمستشارة لألمانيا بعرض عسكري موسيقي كبير.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

إقرأ ايضا
قر

تصريحات قرداحي في مؤتمر استقالته

قرداحيييي

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا

سماء

السعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم

قرداحي

جورج قرداحي يقدم استقالته

جورج

قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح

f

الشرطة الأمريكية تحتجز مسلحا قرب مقر الأمم المتحدة

أخبار متعلقة
6191ef4442360475aa425a7e

آخر مستجدات أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

6190ffdb423604346a0d017f (1)

بولندا تكشف حقيقة سماحها بعبور المهاجرين للحدود

WireAP_368ef0be9b724d819da08cec31cd1aea_16x9_992

ملك تايلاند يعود لمنفاه الاختياري في ألمانيا

ميركل

ميركل تقوم بزيارة أخيرة لفرنسا