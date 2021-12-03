ألمانيا : ميركل تترك منصبها في 8 ديسمبر

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الألمانية تنحي أنجيلا ميركل عن منصب المستشارة الألمانية بعد انتخاب المستشار الجديد أولاف شولتس، المقرر أن يستلم منصبه 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفن زايبرت، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: " ستنتهي هذه المستشارية كما نرى اليوم بانتخاب المستشار الجديد أولاف شولتز المقرر تسلمه المنصب يوم الأربعاء... ثم سيظهر مستشار في ألمانيا. سيدتي المستشارة، كما صرحت بالفعل، تعتزم ترك العمل السياسي".



وأضاف أن ميركل تحدثت في وقت سابق مرارا وعلنا عن ترك السياسة، وأنها "لا تريد المشاركة في الأحداث".



هذا وودّع الجيش الاتحادي، اليوم الجمعة، أنجيلا ميركل كمستشارة لألمانيا بعرض عسكري موسيقي كبير.

سبوتنيك عربي





