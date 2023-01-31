الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الضمان تبدأ استقبال طلبات السلف والغاء الجدولة للمتقاعدين

كييف تكشف خططها لإعادة تسليح طيرانها العسكري

توقعات بتثبيت سعر الديزل للشهر القادم عند 82 قرشاً لكل لتر

مدير عام الضمان يحدد الفئات التي سيخفض عنها نسبة الاشتراكات الشهرية

الأرصاد تتوقع المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج - اسماء

نظام كييف يواصل قصف البنى التحتية المدنية لقرى خيرسون

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط بقيمة صفر

الحكومة تتعهد بحل قضية تأخر الإعفاءات الطبية

تعديل امر الدفاع المتعلق بحبس المدين وتمديده حتى نهاية نيسان - تفاصيل

الثلاثاء، 31-01-2023 12:52 م

ألمان يحتجون على نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

62037252_403


الوكيل الإخباري- خرج المئات من الألمان مساء أمس الاثنين إلى شوارع مدينة نورنبيرغ للاحتجاج على نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

وحمل المحتجون الطبول وراية كتب عليها: "نحن الخط الأحمر!".

وقال محتج: "عندما يقول بوتين أمام الطلاب إننا لسنا لدينا سيادة، فإنه على حق تماما، لأننا إذا نظرنا إلى معاهدة "2+4"، فهي تنص على ما الذي لا يحق لنا عمله. ويحق لنا زيادة جيشنا إلى 370 ألف شخص فقط أو شيء من هذا النوع. لا يمكن لأوكرانيا أن تدفع ثمن الأسلحة. إننا سندفعه. وإذا تم إشراكنا في الحرب، فستكون لدينا حرب مع روسيا، نعم. وفي هذه الحالة سيكون ذلك على الأرجح - اعتمادا على الخبرة التاريخية – أسوأ إشارة بالنسبة لنا".

 

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، سابقا، أن بلاده ستنقل 14 دبابة من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

من جهتها كتبت صحيفة "The Economist" أن الجيش الألماني يواجه أكبر صعوبات مما كان عليها سابقا بسبب تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6388dc574236046b193eff65

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

63d8e9414c59b743407dfa2e

كييف تكشف خططها لإعادة تسليح طيرانها العسكري

63d8db2c42360453f54a4434

نظام كييف يواصل قصف البنى التحتية المدنية لقرى خيرسون

63d8c5c54236041f1f2a6e4a

روسيا تكشف عدد من حصلوا على جنسيتها العام 2022

63d8c6944c59b743407df9e9

مصر .. قناة السويس تستعد لاستقبال سفن لم تُبنَ بعد

63d8b86b4236041bed7d1c54

محكمة بريطانية تنظر في قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية

أخبار متعلقة
63c5106a4c59b7561f239158

بولندا: ليس لدينا شك في حصولنا على موافقة ألمانيا لإمداد أوكرانيا بدبابات Leopard

5a16945dd437500f4a8b4567

سيناتور روسي يحذر من وقوع صدام مباشر بين موسكو والناتو

image - 2023-01-07T162112.394

روسيا: سنلتزم بوقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد في أوكرانيا

image - 2023-01-07T114051.707

كيشيدا يتعهد بفعل ما بوسعه لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الشتاء

image - 2023-01-07T100751.758

أسلحة غربية ثقيلة تمهد لتصعيد مرتقب

ال

البيت الأبيض: لا تتوقع واشنطن وقف القتال في أوكرانيا في أي وقت قريب