أمريكا .. إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في إطلاق نار

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "أريزونا ريبابليك" الأمريكية ، بإصابة سبعة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، في إطلاق نار بموقف للسيارات في ميسا بولاية أريزونا الأمريكية.

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ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت إصابة أطفال تتراوح أعمارهم بين السنة و16 عاما.

وبحسب الصحيفة، طلبت الشرطة من المواطنين والشهود المساعدة في العثور على الجاني الذي فتح النار مساء الجمعة من سيارة مارة.



وأشارت الشرطة إلى أنها تبحث عن الفاعلين ومشتبهين بالحادث، دون إعطاء تفاصيل إضافية.



وتم تقييم حالة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا على أنها حرجة. وتتراوح الإصابات الأخرى من خفيفة إلى شديدة، ولكنها لا تهدد حياة المصابين.

المصدر : روسيا اليوم

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