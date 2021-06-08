أمريكا: إلزام عناصر الشرطة بارتداء الكاميرات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن العاملين بسلطات إنفاذ القانون سيلزمون بوضع كاميرات مراقبة تثبت على ملابسهم أثناء تنفيذ مذكرات التفتيش والاعتقالات.



وعكست التعليمات الجديدة، التي أعلنتها نائبة وزير العدل ليزا موناكو، توجهات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أبدت تعاطفها مع ضحايا وحشية الشرطة في عدة قضايا مثل مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس قبل عام، وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

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وطلب من العاملين بمكتب التحقيقات الاتحادي وخدمة المارشال الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ارتداء كاميرات وتفعيلها عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقا.





المصدر- روسيا اليوم



