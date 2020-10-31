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السبت، 31-10-2020 11:28 ص

بعد تصويت 88 مليون أمريكي

أمريكا .. استطلاعات الرأي ترجح كفة بايدن على ترامب

بايدن
بايدن وترامب


الوكيل الإخباري - ما زالت مؤشرات فوز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، تزداد وبقوة مع بقاء ثلاثة أيام على اليوم المقرر للتصويت. 

وقد تجاوز عدد الأميركيين، الذين صوتوا ضمن "الاقتراع المبكر" بالانتخابات الرئاسية حاجز الـ 80 مليوناً، في رقم قياسي غير مسبوق، وفق وكالة (رويترز) .

ووفق صحيفة (يو إس إيه توداي) الأمريكية، تعتبر هذه النسبة أكثر من نصف إجمالي الأصوات التي تم فرزها بالانتخابات العامة في 2016، فيما يتوقع خبراء معدلات إقبال تاريخية في هذه الدورة.

وحسب موقع "مشروع الانتخابات الأميركية" التابع لجامعة فلوريدا، فقد صوت أكثر من ٣٠ مليون أميركي عبر التصويت المباشر، وما يزيد على ٥٧ مليون عبر البريد، قبل الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية في الثالث من الشهر المقبل، أي بعد ثلاثة أيام.

وركز موقع "ريل كلير بوليتيكس" المتخصص في استطلاعات الرأي على الولايات المتأرجحة التي اصبحت محسومة حسب الموقع للمرشح الديمقراطي بايدن، الذي حصل ضمن آخر البيانات على ٧.٩ نقطة متقدما على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي الساعي لولاية أخرى وأخيرة- حسب القانون الأمريكي- ترامب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بايدن حافظ على تقدمه خلال الفترة الماضية ما بين ٧ إلى ١٢ نقطة، لاسيما خلال الأيام القليلة الماضية، وأن المدة الزمنية القصيرة المتبقية على اجراء الانتخابات لم تمنح ترامب فرصة أخرى لتعديل الاستطلاعات، ومزاج الناخب الأميركي، الباحث عن سياسات أفضل تُعيد أحوال البلاد إلى ما كانت عليه، وأفضل قبل شهر آذار المنصرم، بداية انتشار فيروس كورونا بقوة عبر الولايات الأمريكية التي أصبحت الدولة الأولى في العالم في عدد اإصابات والوفيات.

المصدر : دنيا الوطن

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