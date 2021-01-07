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الخميس، 07-01-2021 09:46 ص

توقف عمل مجلس الشيوخ

أمريكا.. استقالات بالجملة لمسؤولين عقب اقتحام الكابيتول

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من المصدر


الوكيل الإخباري - قدم عدد من المسؤولين الأمريكيين استقالاتهم إثر اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصري الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذي كان يناقش نتائج المجمع الانتخابي.

ومن بين المسؤولين الذين قدموا استقالتهم، نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، سارا ماثيوز، التي قالت في بيان: "تشرفت بالعمل في إدارة ترامب وفخورة بالسياسات التي اتخذناها... بصفتي شخص عمل في قاعات الكونغرس شعرت بالانزعاج مما رأيته، ولهذا السبب أعلن استقالتي الفورية"، مضيفة: "أمتنا تحتاج إلى انتقال سلمي للسلطة".

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وأعلنت ستيفاني غريشام، رئيس موظفي السيدة الأولى استقالتها من منصبها، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في مبنى الكابيتول.


وقالت غريشام في بيان: "لقد كان شرفا لي أن أخدم البلاد في البيت الأبيض. أنا فخورة بالإنجازات العديدة لهذه الإدارة".


وبحسب مصادر وكالة عالمية ، فإن المزيد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يعتزمون الاستقالة، بما في ذلك مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، فيما أفادت وكالة "بلومبرغ" عن استقالة مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي.


وقالت مصادر أمريكية ، إن ريكي نيسيتا، السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت أيضا، وكذلك سارة ماتيوس، نائب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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