أمريكا: الأوامر صدرت لبدء غزو أوكرانيا

الوكيل الاخباري - نقلت قناة “CBS” عن مصدر في المخابرات الأميركية، أنّ الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا.

ونقلت CNN عن مسؤول أميركي قوله إن تقييمًا استخباريًا يشير إلى أن 75% من القوات التقليدية الروسية في وضعية هجومية ضد أوكرانيا. في هذا الوقت، قرّرت وزارة الدفاع الروسية إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر آزوف. اضافة اعلان





ونقلت “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيستهدف مدنا عدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أعلن ان كل شيء يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك الإعلان عن تمديد مناورات عسكرية تجريها روسيا وروسيا البيضاء، يشير إلى أن العالم يقف على شفا غزو روسي لأوكرانيا.