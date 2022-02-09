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الأربعاء، 09-02-2022 04:06 م

أمريكا.. البيت الأبيض يقر خطة لمساعدة آلاف الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن البيت الأبيض أقر خطة سيعمل بموجبها البنتاغون على مساعدة آلاف الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا في حال تعرضها لـ"غزو روسي".

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ونقلت الصحيفة اليوم الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن نحو 1.7 ألف عسكري أمريكي نشروا في بولندا مؤخرا سيشرعون في الأيام القليلة القادمة، بموجب خطة البنتاغون التي صادقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، على إقامة نقاط تفتيش ومخيمات ومنشآت مؤقتة أخرى عند الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا، تمهيدا لمساعدة رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أراضي هذا البلد.


وأشار المسؤولون إلى أن هذه القوات الأمريكية من غير المسموح لها بدخول أراضي أوكرانيا أو إجلاء المواطنين الأمريكيين أوتسيير رحلات جوية من داخل أوكرانيا.


ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن بهذا الإجراء تحاول تجنب تكرار عملية الإجلاء الفوضوية التي شهدها مطار كابل في أغسطس الماضي على خلفية عودة حركة "طالبان" إلى سدة الحكم في أفغانستان.

 

روسيا اليوم

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