الإثنين 11-01-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب عالميا

ضبط شخصين ظهرا بفيديوهات أثارت غضب الاردنيين

تعميم من وزير الصحة نذير عبيدات

نموذج إلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح كورونا

بدء الاجتماع في القاهرة بمشاركة الأردن

توضيح حكومي للوكيل بشأن المعونات الشهرية

منخفض جوي قادم إلى المملكة

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

أسعار الذهب الإثنين 11/1/2021

الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

الإثنين، 11-01-2021 03:30 م

من طرف مؤيد لترامب

أمريكا .. التحقيق بعد تلقي بينس تهديدات بالقتل

ا
دونالد ترامب ومايك بينس


الوكيل الإخباري - قالت قناة فضائية عالمية ، إن جهاز الخدمة السرية الأمريكية يحقق في تهديدات بالقتل وجهت إلى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، من قبل لين وود، المحامي المؤيد لدونالد ترامب.

ويُشتبه في أن وود، الذي تم حظر حسابه في موقع "تويتر" الأسبوع الماضي، كتب منشورا محذوفا جديدا عبر تطبيق "Parler"، جاء فيه: "جهز فرق الإعدام. بينس يذهب أولا".

اضافة اعلان

وقال متحدث باسم الخدمة السرية لشبكة "فوكس نيوز"، يوم السبت: "نحن على علم بالتعليقات، ونأخذ كل التهديدات ضد من نحميهم على محمل الجد".


كما تقوم الخدمة السرية والوكالات الفيدرالية الأخرى بالتحقيق مع آخرين شوهدوا في شريط فيديو داخل مبنى الكابيتول الأمريكي وهم يهتفون "شنق بينس".


وتأتي التهديدات لنائب الرئيس الأمريكي، بعد أيام من اقتحام مجموعة مؤيدة لترامب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، لمنع المشرعين من التصديق الرسمي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
واختبأ المشرعون والموظفون وغيرهم تحت الطاولات، وتم إجلاؤهم، بينما كان المشاغبون يتجولون في قاعات الكابيتول حاملين الأعلام المؤيدة لترامب ويقرعون الأبواب.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تركيا تطلق تحقيقا حول إجراءات فيسبوك وواتسآب

1202172184510

رئيس شرطة الكابيتول المستقيل يكشف معلومات صادمة عن اختراق مبنى الكونغرس

عمر

مصر.. عمرو موسى يكشف تطورات حالته الصحية

5ffc2e844c59b721675bbec2

إيران تنفي نيتها طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية

image-3

الجزائر.. ثلوج كثيفة وأمطار رعدية على 14 ولاية

42672-ثلوج-فى-السعودية

حدث تاريخي ... شاهد بالفيديو تساقط الثلوج في السعودية اليوم

أخبار متعلقة
56151701_401

اعتقال المشاغب الذي اقتحم مبنى الكونغرس!

5ffa4abe4c59b7661c775b20

نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن

12021772538713193657

ترامب يعلن عدم مشاركته في مراسم تنصيب بايدن

F

ترامب: بنس لا يملك الشجاعة لفعل ما كان عليه فعله لحماية بلده ودستوره

1-1403580

دعوى قضائية جديدة لإلغاء نتائج الانتخابات الأميركية

94329_USA201213ProudboysclashtrumprallyDCwashingtonRTR_1607838121133

إصابات خلال احتجاجات سياسية عنيفة في واشنطن