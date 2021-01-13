الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

في طريقه الى الاردن .. منخفض يتسبب بغرق مدينة تركية - صور

تعليق دوام مديرية العاملين في المنازل غدا

الأربعاء، 13-01-2021 07:11 ص

ردا على طلب تقدمت به بلوسي

أمريكا .. التصويت على قرار لتفعيل المادة 25 لعزل ترامب

مجلس
مجلس النواب الأمريكي


الوكيل الإخباري - صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس للاجتماع بمجلس الوزراء لتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان بينس رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور، وذلك ردا على طلب تقدمت به رئيس مجلس النواب نانسي بلوسي أمس الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد.

اضافة اعلان

وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح قرار يدعو نائب الرئيس بينس للاجتماع بمجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب بأصوات 223 مقابل 205.


ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بينس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب ، إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته.


ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي ، اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.


من جانبها أعلنت رئيس مجلس النواب، في وقت سابق اليوم أنها اختارت أشخاصا ذات كفاءة ، بقيادة النائب جيمي راسكين لإدارة محاكمة ترامب، وأنها ستعمل معهم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
بي

إلغاء زيارة دبلوماسية أمريكية رفيعة إلى تايوان

ترامب-1

ترمب: محاولات عزلي ستؤدي إلى انقسامات خطيرة

ممم

العراق .. التحالف الدولي ينفذ ضربتين جويتين ضد داعش

6766A995-C825-45FA-8805-3C967187839A (Custom)

لأول مرة.. ميلانيا ترامب تتحدث عن ليلة اقتحام الكونغرس

61242020_ljklj (Custom)

السعودية: غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال لمن يرتكب تلك المخالفات!

bae7597bae53437eb38f2a42060168d8_8

أمطار وثلوج في العراق.. وهذا موعدها

أخبار متعلقة
ا

أمريكا .. التحقيق بعد تلقي بينس تهديدات بالقتل

F

ترامب: بنس لا يملك الشجاعة لفعل ما كان عليه فعله لحماية بلده ودستوره

88685Image1-1180x677_d-1200x675

القضاء الإيراني يسلم الإنتربول طلبا لاعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني

5ff41fe34c59b71e12576141

ترامب يعد بالفوز في ثماني ولايات

424080trrr

ترامب يدعو انصاره الى التظاهر

Trump-and-Bolton

الكونغرس الأميركي يصوت لصالح إبطال فيتو ترامب