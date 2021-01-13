أمريكا .. التصويت على قرار لتفعيل المادة 25 لعزل ترامب

الوكيل الإخباري - صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس للاجتماع بمجلس الوزراء لتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة.



تأتي هذه الخطوة بعد إعلان بينس رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور، وذلك ردا على طلب تقدمت به رئيس مجلس النواب نانسي بلوسي أمس الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد.

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وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح قرار يدعو نائب الرئيس بينس للاجتماع بمجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب بأصوات 223 مقابل 205.



ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بينس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب ، إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته.



ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي ، اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.



من جانبها أعلنت رئيس مجلس النواب، في وقت سابق اليوم أنها اختارت أشخاصا ذات كفاءة ، بقيادة النائب جيمي راسكين لإدارة محاكمة ترامب، وأنها ستعمل معهم.

المصدر : روسيا اليوم

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