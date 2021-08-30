أمريكا تؤكد تعرض مطار كابول لهجوم صاروخي

الوكيل الاخباري- أفاد مسؤول أمريكي بأن مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول تعرض فجر اليوم الإثنين لهجوم بالصواريخ، بينما تقترب الولايات المتحدة من إكمال سحب قواتها من البلاد.



وقال المسؤول إن ما يصل إلى خمسة صواريخ أطلِقت على المطار قبل أن تعترضها منظومة دفاع صاروخي تابعة للجيش الأمريكي، الذي لا يزال ينتشر في المطار.



وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الصواريخ ”أطلِقت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة الأفغانية“، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها جميعا.

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المصدر: إرم