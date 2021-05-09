أمريكا تؤكد دخول الصاروخ التائه إلى غلاف الأرض فوق شبه الجزيرة العربية وتندد بالصين

الوكيل الاخباري- أكدت القيادة الفضائية التابعة للجيش الأمريكي أن المرحلة الثانية من صاروخ Long March 5B الصيني الخارجة عن السيطرة دخلت غلاف الأرض فوق شبه الجزيرة العربية الليلة الماضية.

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وأعلنت القيادة أن الصاروخ الصيني "التائه" عاد إلى الغلاف الجوي في الساعة 10.15 تقريبا من مساء أمس السبت بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية EDT (أي 02.15 من فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينيتش)، لافتة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حطامه سقط في البحر أو على الأرض.

في غضون ذلك، وجهت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" انتقادات إلى بكين على خلفية قضية خروج Long March 5B الصيني عن السيطرة.



وشدد مدير "ناسا" السيناتور بيل نيلسون في بيان له على أنه "يتعين على الدول المرتادة للفضاء تقليل المخاطر على الناس والممتلكات على الأرض لدى عودة الأجسام الفضائية وزيادة الشفافية بخصوص هذه العمليات".



وتابع: "من الواضح أن الصين تفشل في الوفاء بالمعايير المسؤولية فيما يتعلق بحطامها الفضائية".



وأكد على أهمية أن تتصرف الصين وغيرها من القوى المرتادة للفضاء على نحو مسؤول وشفاف لضمان سلامة واستقرار وأمن واستدامة الأنشطة في الفضاء الخارجي.



وأعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" أن المرحلة الصاروخية الخارجة عن السيطرة عادت إلى غلاف الأرض و"توقفت عن الوجود" في الساعة االـ02.30 بتوقيت غرينيتش فوق مياه المحيط الهندي.

المصدر: روسيااليوم