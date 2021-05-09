الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بضيق الأفق

الصحة لـ الوكيل : الاستمرار بإعطاء لقاح كورونا خلال عيد الفطر

أمريكا تؤكد دخول الصاروخ التائه إلى غلاف الأرض فوق شبه الجزيرة العربية وتندد بالصين

الأمانة تنذر 44 منشأة مخالفة

صُلح عمَّان تقرر الاستماع لشهادة الشَّركة الموردة للأكسجين في قضية السَّلط

الحموري : لم يتم مداهمة منزل مالك مستشفى خاص

حركة شرائية نشطة في أسواق معان

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع أمطار خفيفة

الأوقاف لـ الوكيل : الإعلان عن تفاصيل صلاة العيد خلال يومين

عاجل

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

الأحد، 09-05-2021 12:47 م

أمريكا تؤكد دخول الصاروخ التائه إلى غلاف الأرض فوق شبه الجزيرة العربية وتندد بالصين

6097a7434c59b77024253e0a


الوكيل الاخباري- أكدت القيادة الفضائية التابعة للجيش الأمريكي أن المرحلة الثانية من صاروخ Long March 5B الصيني الخارجة عن السيطرة دخلت غلاف الأرض فوق شبه الجزيرة العربية الليلة الماضية.

اضافة اعلان
 

وأعلنت القيادة أن الصاروخ الصيني "التائه" عاد إلى الغلاف الجوي في الساعة 10.15 تقريبا من مساء أمس السبت بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية EDT (أي 02.15 من فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينيتش)، لافتة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حطامه سقط في البحر أو على الأرض.

 

في غضون ذلك، وجهت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" انتقادات إلى بكين على خلفية قضية خروج Long March 5B الصيني عن السيطرة.

وشدد مدير "ناسا" السيناتور بيل نيلسون في بيان له على أنه "يتعين على الدول المرتادة للفضاء تقليل المخاطر على الناس والممتلكات على الأرض لدى عودة الأجسام الفضائية وزيادة الشفافية بخصوص هذه العمليات".

وتابع: "من الواضح أن الصين تفشل في الوفاء بالمعايير المسؤولية فيما يتعلق بحطامها الفضائية".

وأكد على أهمية أن تتصرف الصين وغيرها من القوى المرتادة للفضاء على نحو مسؤول وشفاف لضمان سلامة واستقرار وأمن واستدامة الأنشطة في الفضاء الخارجي.

وأعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" أن المرحلة الصاروخية الخارجة عن السيطرة عادت إلى غلاف الأرض و"توقفت عن الوجود" في الساعة االـ02.30 بتوقيت غرينيتش فوق مياه المحيط الهندي.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3a900dfa-3d0a-46b3-a9a8-7f338e019699_16x9_1200x676

اليمن : هجوم مباغت في الجوف.. وخسائر فادحة لميليشيا الحوثي

6097ad6742360451a025ea53

أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بضيق الأفق

11b4e40f-04ef-4c8c-935c-0744ded7f293-4364-000003dfeb026958

روسيا : عرض عسكري ضخم اليوم في موسكو

جزائر

الرئيس التونسي يحذر الساعين لتوظيف أجهزة الدولة لمصالحهم الخاصة

Sheikh-Zayed-Mosque

أبرزها حجب 'العيديات' عن الأطفال.. الإمارات تحدد 5 إجراءات احترازية في عيد الفطر

Sidon_004

بالفيديو.. صراخ وسكاكين وسط الطريق في مدينة صيدا جنوب لبنان

أخبار متعلقة
ق

الصين : بقايا الصاروخ سقطت في المحيط الهندي

52021881029716435608

الصين تقول إن بقايا الصاروخ تفككت في بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي

6077cdb64c59b72a4d34bb0f

أول زيارة لمسؤول كبير في إدارة بايدن إلى الصين

6073d8544c59b72fc62c5fe0

الولايات المتحدة ترفض التعليق على حادث منشأة نطنز النووية في إيران

2222333344444

مشروع سد صيني ضخم يثير قلقا في الهند‎

2019113984962305

الصين: محاصرة 21 عاملا داخل منجم فحم غمرته المياه