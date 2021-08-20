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الجمعة، 20-08-2021 09:18 ص

أمريكا تجلي 3000 شخص من أفغانستان في يوم واحد

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار كابول بأفغانستان، أمس الخميس.

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وأضاف المسؤول في تقرير إعلامي اليوم الجمعة: "قامت الولايات المتحدة بإجلاء حوالي 3000 شخص من مطار حامد كرزاي الدولي في 16 رحلة بطائرات من طراز سي -17" ، مضيفا أن قرابة 350 منهم مواطنون أمريكيون.


وأوضح: "من بين الأشخاص الإضافيين الذين تم إجلاؤهم أفراد عائلات مواطنين أمريكيين، و متقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم، وأفغان عرضة للخطر".


وأشار إلى أن مجمل عدد من أجلاهم الجيش منذ 14 أغسطس/ آب بلغ نحو تسعة آلاف.


إلى ذلك أعلن حلف الأطلسي أنه تم إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابول منذ الأحد الماضي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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