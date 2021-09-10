أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

الوكيل الإخباري - حذرت أمريكا مواطنيها من السفر إلى لبنان عن طريق رسالة إلكترونية تم تعميمها من وزارة الخارجية الأمريكية.

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وبحسب موقع لبنان 24، فقد رفعت أمريكا مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع "لا تسافر"، وهو أعلى مستوى ممكن.



وعن أسباب التحذير ذكرت رسالة الخارجية الأمريكية عدة أسباب، منها ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع معدل جرائم العنف.



وقالت ما نصه: "ربما تكون الدوافع السياسية خلف عمليات القتل المتعددة والتي لم تحل حتى اللحظة خلال الأشهر الـ12 الماضية في لبنان، لذا على المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون داخل الأراضي اللبنانية أن يكونوا على دراية من مخاطر البقاء في البلاد وإعادة النظر بشأن سلامتهم الشخصية".

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