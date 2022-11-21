الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 04:49 م

أمريكا تدين تعنت الحوثي لكل خطوات السلام

image - 2022-11-21T164858.015


الوكيل الإخباري - أدان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، تعنت ميليشيا الحوثي المستمر لكل الخطوات الرامية إلى الوصول للسلام، مؤكداً خلال لقائه مع رئيس الأركان اليمني، الفريق صغير بن عزيز، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية، وكل الخطوات التي تحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

فبعد رفض العالم الاشتراطات التي وضعها الحوثيون لتمديد وتجديد الهدنة، التي ترعاها الأمم المتحدة، أبرزت هذه الميليشيا ورقة استهداف الملاحة الدولية في بحر العرب والبحر الأحمر، ضمن عملية ابتزاز تمارسها على الحكومة اليمنية والعالم أيضاً، تقدم نفسها كجماعة متحللة من أية مسؤولية محلية أو دولية.

اضافة اعلان


وفي ظل رفض مجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة، ومعه كل الوسطاء الدوليون والأمميون مطالب الحوثيين بصرف رواتب مقاتليهم، إلى جانب موظفي الخدمة المدنية، وهو الموقف الذي أظهر أن هذه الميليشيا تنصلت من التزاماتها ومسؤوليتها تجاه المدنيين في مناطق سيطرتها، وسعيها لمقايضة رواتبهم بصرف رواتب مقاتليهم، خرج نائب وزير خارجية حكومة الحوثيين غير المعترف بها، ليعيد التهديد باستهداف موانئ النفط وسفن الشحن في كل الموانئ اليمنية.


ابتزاز وتهديدات


تزامن التهديد وإعلان الجانب الحكومي أن الحوثيين اختبروا منذ يومين صاروخاً لاستهداف السفن تم إطلاقه من مديرية نهم في محافظة صنعاء، وسقط في المياه الدولية على سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، وهي تهديدات يرى مراقبون أنها تهدف لمزيد من الابتزاز للحكومة اليمنية وحلفائها ومسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية، وبالذات ما يتصل بتقاسم عائدات تصدير النفط والغاز المسال.


الحكومة أكدت أن ممارسات الحوثيين هذه تعدت كونها تمرداً داخلياً أو تهديداً محلياً، وأن استهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية تقدم تأكيداً جديداً أنها تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ورأت أن ما يقوم به الحوثيون يقوض أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المسيرة.


ضمانة أساسية


وذكرت الحكومة أن الحوثيين يستخدمون أيضاً ناقلة النفط خزان النفط العائم «صافر» لابتزاز المجتمع الدولي لما يشكله الخزان من خطر على منطقة البحر الأحمر بيئياً وإنسانياً واقتصادياً في حال عدم الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من تفريغ الخزان المتهالك، ومع ذلك جددت التزامها بمسار السلام لأنه ضمانة أساسية للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، لا سيما أن اليمن يحتل موقعاً استراتيجياً وفريداً في العالم، إذ تمر به إمدادات الطاقة العالمية وخطوط الشحن الدولية. في غضون ذلك.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2022-11-21T164207.265

أوكرانيا تتهم الجنود الروس بسرقة دراجات السكان

image - 2022-11-21T163434.789

أعلى محكمة في نيوزيلندا تقضي بخفض سن الاقتراع

813c8d2e67

الرئيس الكوري الجنوبي يوجه رسالة إلى ولي العهد السعودي

TBLBHTYLFNJ6DJVBL2UAHBWKLM

الكرملين: لا توجد خطط بشأن تعبئة ثانية لجنود الاحتياط

637b77d24c59b753677c31cf

مدفيديف: العقوبات غير قادرة على عرقلة تطور روسيا وكوبا

2020_2_28_10_49_33_234

تركيا تعلن سقوط 3 صواريخ إخرى قرب الحدود مع سوريا

أخبار متعلقة
image (1)

إلغاء اللقاء بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء البريطاني

thumbs_b_c_0c6af86086144533c02dd39f626a4d7c

تسعة نواب من أصول عربية يفوزون بمقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية

170612Image1

غوتيريس يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

image (76)

زيلينسكي يطلب من المانحين 38 مليار دولار

جورجيا-ميلوني-1

رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة تتوقع أوقاتا صعبة وتؤكد دعم أوكرانيا

6354107b42360443dd62d33e

جونسون يحظى بدعم البرلمانيين لخوض الانتخابات