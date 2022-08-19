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الجمعة، 19-08-2022 11:29 ص

أمريكا تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود

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الوكيل الاخباري -أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل أكثر من 13 ألفا و500 إصابة بجدري القرود في البلاد.

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وأوضح المركز في بيان، أمس الخميس، أنه تم رصد هذا العدد من الحالات في 49 ولاية أمريكية منذ ظهور الفيروس.


ومطلع أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة الأمريكية جدري القرود "طارئة صحية عامة"، بعد تزايد كبير في أعداد الإصابات بالفيروس.


ومن شأن هذا الإعلان أن يسرع من وتيرة توزيع اللقاحات وتقديم العلاجات وتوفير الموارد الفيدرالية، للحد من تفشي جدري القرود في الولايات المتحدة.


وتصدرت ولاية نيويورك في عدد الإصابات بفيروس جدري القرود، جاءت بعدها ولايتا كاليفورنيا وإلينوي.


وظهر اسم جدري القرود لأول مرة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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