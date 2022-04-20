أمريكا .. تسهيل الحصول على تأشيرة دخول لشريحة من السعوديين

الوكيل الإخباري-أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض عن إعفاء السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة السياحية أو تجديدها، لأي شخص يبلغ من العمر 50 عاما فأكثر.



واشترطت السفارة ألا يكون قد مضى على انتهاء تأشيرة الشخص أكثر من 4 سنوات. ولتجديدها عن طريق البريد وضعت الشروط التالية:



يجب على مقدم الطلب أن يكون مقيما في السعودية.

لم يعتقل مقدم الطلب قط أو يدان بارتكاب جريمة، أو يرحل من الولايات المتحدة، أو يمنع من دخولها سابقا.

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تم الرد على جميع أقسام التطبيق DS-160 على الانترنت بدقة.

يمكن أن يستغرق تجديد التأشيرة عن طريق البريد ما يصل إلى أسبوعين. يجب أن يكون جميع المتقدمين قادرين على أن يكونوا بدون جوازات سفرهم لهذه الفترة الزمنية.

ولتجديد تأشيرة B1/B2:

إذا كان المتقدمون من مواطني المملكة السعودية ولا يقل عمرهم عن 50 عاما.

يقوم مقدم الطلب بطلب لتجديد تأشيرة B1/B2 سابقة مدتها 5 سنوات لم تنته صلاحيتها لأكثر من 48 شهرا.



لم يتم رفض منح المتقدم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء آخر تأشيرة B1/B2 صادرة.



ولتجديد تأشيرة J1 أو J2:

يقوم مقدم الطلب بتجديد تأشيرة J1 أو J2 للاستمرار في نفس المدرسة أو البرنامج الذي كان عليه بناء على الـ DS-2019 السابق.



لم يتم رفض منح المتقدم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء آخر تأشيرة J1 أو J2.



لتجديد تأشيرة C1/D أو D:

يقوم مقدم الطلب بتجديد تأشيرة C1/D أو D التي انتهت صلاحيتها قبل 12 شهرا.



لم يتم رفض منح المتقدم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء آخر تأشيرة C1/D أو D صادرة.



شروط على جميع المتقدمين:

نسخة من خطاب تأكيد التنازل عن المقابلة.

صفحة تأكيد الطلب DS-160 لكل مقدم طلب.

صورة ملونة واحدة (51mm × 51mm) التي اتخذت في غضون الأشهر الـ 6 الماضية على خلفية بيضاء. يجب أن تحتوي الصورة على الوجه الكامل والعنق والكتفين لمقدم الطلب في عرض أمامي مع تعبير محايد وبدون نظارات.

جواز السفر الحالي وجواز السفر مع أحدث تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

نسخة من إيصال رسوم طلب التأشيرة.





