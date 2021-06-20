أمريكا: تصريحات زعيم كوريا الشمالية الأخيرة مثيرة للاهتمام

الوكيل الإخباري - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن بلاده ترى تصريحات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأخيرة، التي أبدى فيها استعداده للحوار والمواجهة على حد سواء مع أمريكا "إشارة مثيرة للاهتمام".



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وجاء على لسان سوليفان خلال تصريحات صحافية "نعتبر تصريحاته زعيم كوريا الشمالية هذا الأسبوع، إشارة مثيرة للاهتمام، وسننتظر لنرى ما إذا كان سيتبعها أي نوع من الاتصالات المباشرة معنا حول مسار محتمل للمضي قدما".



ويوم الخميس، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن بلاده ينبغي أن تستعد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة.



وقبل أيام دعا الزعيم الكوري الشمالي، إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العسكرية المركزية.



من جانبها، دعت الصين، يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مراعاة قضايا كوريا الشمالية في سياسة أمريكا تجاهها، بعدما أعلن زعيمها، أنه مستعد للدبلوماسية أو للصراع.



وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي بأن "الوضع في شبه الجزيرة الكورية في مرحلة حرجة"، وحث الدول المعنية على تصعيد تخفيف التوترات.

المصدر : سبوتنيك





