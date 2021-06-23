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الأربعاء، 23-06-2021 02:11 م

أمريكا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

ميليشيات-بطرابلس


الوكيل الإخباري- طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وفي أعقاب محادثات أجراها في برلين مع نظيره الألماني، هايكو ماس، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وألمانيا تشتركان في هدف الوصول إلى ليبيا "آمنة ومستقرة وحرة من المقاتلين الأجانب"، معتبرا أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل هو السبيل إلى ذلك.

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وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكي، أن لدى المجتمع الدولي فرصة اليوم لمساعدة ليبيا للتقدم لم تكن متوافرة في السابق.


وأشاد بلينكن بدور ألمانيا في حل الأزمة الليبية واستضافتها مؤتمر برلين الثاني.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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