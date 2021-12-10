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الجمعة، 10-12-2021 11:19 م

أمريكا تفرض حزمة عقوبات ضخمة على 4 دول

امريكا


الوكيل الإخباري - أقرت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات ذات الصلة بالصين وميانمار وكوريا الشمالية وبنغلادش بدعوى التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

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ولحقت كندا وبريطانيا بواشنطن في فرض عقوبات مماثلة على ميانمار، فيما شهدت الحزمة الأمريكية أول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في عهد الرئيس جو بايدن.


من جانبه قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن الإجراءات الجديدة لواشنطن، تبعث برسالة تفيد بأن "الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ستتحرك ضد من يسيئون استخدام سلطة الدولة للتسبب في المعاناة وممارسة القمع".


شملت العقوبات كيانات ومنظمات قانونية ومؤسسات عسكرية وشركات ومسؤولين وشخصيات سياسية. شملت العقوبات الأمريكية المعلن عنها في وقت سابق اليوم، أيضا، "المعهد الأوروبي يوستو" ومقره موسكو، بحجة علاقاته مع كوريا الشمالية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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