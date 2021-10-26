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الثلاثاء، 26-10-2021 06:59 ص

أمريكا تفرض قواعد جديدة لدخول المسافرين جوا

بايدن


الوكيل الإخباري - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، قواعد جديدة على دخول الأجانب القادمين إليها جوا.

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وأيضا رفعت الولايات المتحدة قيودا سفر مشددة كانت مفروضة على الصين والهند وكثير من البلدان الأوروبية، على أن يسري ذلك بدءا من الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.


وكانت القيود الأمريكية قد فُرضت في مطلع 2020 لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، ومنعت دخول معظم الأشخاص من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا خلال 14 يوما قبل وصولهم للبلاد في بريطانيا ودول منطقة شنغن البالغ عددها 26 دولة أوروبية وأيرلندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وإيران والبرازيل.


وجاء في الأمر "من مصلحة الولايات المتحدة إلغاء القيود التي كانت تُفرض على بلدان معينة، بسبب جائحة كوفيد-19 والعمل بنظام جديد يعتمد اعتمادا أساسيا على التطعيم من أجل استئناف آمن للرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة".
وأكد البيت الأبيض استثناء الأطفال أقل من 18 عاما وكبار السن الذي يعانون مشاكل صحية من القواعد الجديدة.


وسيحصل المسافرون لغير غرض السياحة من نحو 50 دولة تبلغ معدلات التطعيم فيها عشرة بالمئة أو أقل على استثناء من القواعد، و سيتعين عليهم الحصول على تطعيم خلال 60 يوما من الوصول إلى الولايات المتحدة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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