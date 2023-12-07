أمريكا .. جريمة قتل بجامعة في لاس فيغاس

الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلح أطلق النار داخل حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس الأربعاء قبل أن يلقى مصرعه.

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وقالت شرطة لاس فيغاس في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقا) إنه "وفقا لمحققينا الموجودين في الموقع فإن ثلاثة ضحايا قضوا وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن مطلق النار قتل أيضا.



أعلنت السلطات الأمريكية في نيويورك الأحد الماضي أن رجلا قام بطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة بسكين حتى الموت وأصاب شرطيين بجروح قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.

